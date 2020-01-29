"На финансирование проекта в целом выделено порядка 30 млрд рублей. По распоряжению правительства мы должны ввести комплекс в декабре 2023 года, но Олег Николаевич Кожемяко (губернатор Приморья — ИФ) попросил рассмотреть возможность реализовать проект в сентябре, чтобы увязать его с Восточным экономическим форумом", — сообщил руководитель филиала дирекции Фонда "Национальное культурное наследие" (оператор комплекса) Александр Беспалов вице-премьеру-полпреду президента РФ в ДВФО Юрию Трутневу в ходе его поездки во Владивосток.

Объекты музейно-театрального комплекса разместятся в центре Владивостока и на острове Русский. На материке построят Музейно-театральный комплекс и учебный корпус высшей школы музейно-театрального искусства. На острове разместится кампус творческих вузов: Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии (МГАХ), филиал Центральной музыкальной школы при консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ).

Бюджет проекта находится в процессе формирования. Планировочные и архитектурные решения находятся на стадии согласования

"Сейчас отрабатываем планировочные решения с Валерием Гергиевым (директор Мариинского театра-ИФ)", — отметил Беспалов.

Как сообщалось, в марте 2018 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил создать в регионах России культурно-образовательные комплексы. Позднее президент сообщил, что его вдохновили на эту идею директор Мариинского театра Валерий Гергиев и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Пока решено построить четыре таких комплекса. В Севастополе, Владивостоке и Калининграде появятся хореографические академии, филиалы Высшей школы музыкального театрального искусства, Большого театра и Третьяковской галереи, музейные комплексы, а также сопутствующие постройки: жилые корпуса, общежития, административно-хозяйственные и бытовые помещения. Эти три города были выбраны из политических соображений — как приграничные территории.

Заказчик строительства — фонд "Национальное культурное наследие", созданный в июне 2018 года Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром.