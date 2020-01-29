"Роспотребнадзором начато с 28.01.2020 обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду.

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована работа русско-китайских переводчиков, добавили в Роспотрбенадзоре.

В сообщении также говорится, что больных новой коронавирусной инфекцией из КНР в России не выявлено.

"За период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 17 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 — грипп А, 10 — грипп В, 4 — парагрипп, в 2 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 8 -х заболевших микстинфекция", — сообщает ведомство.

"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", — отметили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре напомнили, что 24 января вступило в силу зарегистрированное в Минюсте России по поручению премьер-министра постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации "О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", в котором определен перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике (КНР) на 3:00 29 января зарегистрировано 5 тыс. 999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1 тыс. 459). Летальность составляет 2,2% (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 — за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).