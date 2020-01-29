По данным министерства, заболевшие — члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, откуда началось распространение вируса. О количестве заболевших не сообщается, но в министерстве отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.

Arab News отмечает, что речь идет и о первых случаях заражения новым вирусом на Ближнем Востоке.

Правительство ОАЭ в координации с органами здравоохранения предпринимают необходимые превентивные меры в соответствии с рекомендациями ученых, а также условиями и стандартами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, информирует издание.