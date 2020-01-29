"Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая. Это рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в Саппоро (Япония)", — говорится в сообщении.

Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге.

Ранее были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга.

Вместе с тем "Уральские авиалинии" продолжат полетную программу в Пекин и Харбин.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). За минувший вторник число больных в китайской провинции Хубэй увеличилось на 840 человек, составив 3554 человека, зафиксировано 25 новых случаев летального исхода. Болезнь стремительно распространяется по городам и уездам провинции, в Ухане за минувшие сутки зарегистрировано 315 новых случаев заражения, остальные распределились в разной степени по другим населенным пунктам. В то же время, из 25 новых смертельных случаев 19 пришлись на Ухань. В целом по Китаю по состоянию на 10:00 по местному времени (5:00 мск) подтверждено 5 тыс. 982 случая пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, его жертвами стали 132 человека. Случаи заболевания обнаружены также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.