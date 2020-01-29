"Информация о случаях заражения российских граждан, находящихся в консульском округе, на данный момент в Генконсульство не поступала. Взаимодействуем с китайскими компетентными органами, поддерживаем связь с представителями групп соотечественников, проживающих в регионах консульского округа", — говорится в сообщении на официальной странице Генконсульства "Вконтакте", опубликованном в среду.

"Генконсульство находится в контакте с российскими туристическими компаниями по вопросу бесперебойного, планового вывоза российских туристов с острова Хайнань (входит в консульский округ — ИФ)", — подчеркнули в представительстве.

"Обучение в дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях на территории провинции Гуандун возобновится не ранее 17 февраля. Обучение в вузах и колледжах начнется не ранее 24 февраля", — уточняется в сообщении.

В провинции Гуандун поддерживается достаточный объем запасов продовольствия. При этом некоторые рынки и торговые точки временно работают по сокращенной схеме в связи с продолжающимися выходными по случаю Нового года по лунному календарю.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.