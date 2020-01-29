Компания также может сократить штат пилотов и бортпроводников и закрыть некоторые свои базы. Окончательное решение о сокращении рабочих мест и закрытии баз должно быть оглашено в первой половине февраля.

Летом текущего года в парке авиакомпании будет на 10 самолетов меньше, чем планировалось, поскольку поставки 737 MAX ожидаются не раньше сентября-октября, сообщил главный исполнительный директор авиакомпании Эдди Уилсон в письме.

Изначально Ryanair планировала получить 58 самолетов 737 MAX летом текущего года, но в декабре понизила это число до 10.

Как сообщалось ранее, Boeing вновь передвинул ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, заявив, что не рассчитывает получить разрешение регуляторов на возобновление полетов ранее середины 2020 года. В январе 2020 года Boeing приостановила производство этих самолетов.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при катастрофе самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами катастрофы 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.