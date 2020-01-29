Всего с начала распространения заболевания в Хэйлунцзяне зарегистрированы 37 подтвержденных случаев заболевания. Из них в административном центре провинции городе Харбине — 11 случаев.

Ранее сообщалось о кончине одного из больных, новых случаев летального исхода не зафиксировано.

В популярной среди российских туристов китайской провинции Хайнань число больных выросло со вторника на пять человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Всего в провинции с начала вспышки нового типа пневмонии заболели 43 человека, скончался один.

В целом по Китаю по состоянию на 10:00 по местному времени (5:00 мск) подтверждено 5 тыс. 982 случая пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, его жертвами стали 132 человека.