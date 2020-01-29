Согласно опубликованной информации на сайте правительства РФ, Чернышенко курирует госполитику в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями. Кроме того, Чернышенко курирует проведение особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействие с религиозными организациями.

Также Чернышенко будет координировать работу федеральных органов власти и давать им поручения по вопросам реализации национального проекта "Культура", федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "демография" и национальной программы "Цифровая экономика".

В части культуры Чернышенко будет давать поручения в области госрегулирования в области современной культуры, искусства, кинематографии, авторского права, сохранения культурного наследия, музейного, библиотечного и архивного фондов. Он также будет курировать взаимодействие с творческими союзами и фондами.

В предыдущем составе кабинете министров вопросами государственной политики в области культуры, туризма, а также сфере развития физкультуры и спорта занималась Ольга Голодец.

Чернышенко также будет координировать работу в части цифрового развития страны. В зону его ответственности войдет цифровое преобразование государственного управления и предоставление госуслуг, осуществление контрольно-надзорной деятельности, создание условий для цифрового преобразование отраслей экономики и социальной сферы, госполитика в области связи.

В прошлом составе правительства этими вопросами занимался Максим Акимов.

В отличие от своих предшественников Чернышенко также будет курировать госполитику в области массовых коммуникаций и СМИ, регулирование в области формирования информационных ресурсов, государственное регулирование цен на услуги естественных монополий в сфере связи, к также взаимодействие с религиозными организациями.

Чернышенко будет координировать работу Минкультуры, Минспорта, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Роспечати, Россвязи, Ростуризма, ФАДН, автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве РФ", федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", акционерного общества "РОСНАНО".

При этом Минэкономразвития, которое с осени 2018 года курирует в правительстве туристскую отрасль и занимается разработкой законов и подзаконных актов в сфере туризма, закреплено за первым вице-премьером Андреем Белоусовым. В сфере ответственности Белоусова — координация в области технологического развития и реализации Национальной технологической инициативы, деятельность АНО "Цифровая экономика", госрегулирование интеллектуальной собственности и в сфере ВЭД. Он будет отвечать за таможенно-тарифное регулирование, защитные меры во внешней торговле, антимонопольную политику и конкуренцию, регулирование естественных монополий, участие РФ в ВТО, статистику, госполитику в области транспорта. Соответственно, помимо Минэкономразвития, Белоусову поручено координировать деятельность Минтранса, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по аккредитации, Росстата, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Ространснадзора, Росавиации, Росжелдора, Росавтодора, Росморречфлота, госкомпании "Автодор", АО "Российский экспортный центр".

Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове, окончил МГТУ "Станкин" по специальности "инженер-системотехник". В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики, на базе которой был построен коммуникационный холдинг "Медиа Артс". В 1998-2002 годах — гендиректор телевизионной производственной студии "ДТВ-МА".

В 2005-2007 годах провел успешную заявочную кампанию на право проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

С 2007 по 2014 год являлся президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Тогда же был членом президиума Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года

С ноября 2007 по июль 2014 года занимал должность зампредседателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".

С октября по декабрь 2014 года возглавлял инвестиционную компанию Volga Group, которая управляет активами Геннадия Тимченко.

С ноября 2014 года занимает должность президента Континентальной хоккейной лиги. С января 2015 года возглавлял АО "Газпром-медиа холдинг" и был членом его совета директором.