"В 2021 году мы запустим экспедиционные туры по Арктике и Антарктике на ледоколе "Константин Хлебников" в летний период. Уже ведется строительство двух экспедиционных судов и на завершающей стадии находится согласование аренды ледокола", — рассказал он, выступая на Всероссийской конференции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками.

По словам Ясинского, длительность рейсов составит от 7 до 17 дней. "Круизы будут проходить по Северному морскому пути и вокруг Земли Франца-Иосифа. Также прорабатывается вопрос об использовании легких вертолетов для того, чтобы сделать программу туров более насыщенной. В 2022 году к ледоколу добавятся еще два новых экспедиционных судна вместимостью по 150 человек, которые сейчас строятся на верфи в Финляндии", — пояснил он.

В компании напомнили, что в 2020 году стартуют круизы по реке Енисей на теплоходе "Максим Горький", а также вводится в эксплуатацию круизный теплоход на 342 пассажира "Мустай Карим" по проекту PV-300.

Судоходная компания "ВодоходЪ" — крупный российский оператор речных круизов. Ежегодный объем перевозок круизным флотом составляет 105 тыс. человек, прогулочным и скоростным флотом – 450 тыс. человек.