"Мы планировали открытие 9 мая, но нам коллеги из федерального Минкульта правильно советуют открываться раньше. (...) я надеюсь, что, работая там днем и ночью, мы 3 мая откроемся", — сказала Харламова на пресс-конференции в Москве.

Она добавила, что строительство нового здания музея завершено.

В новом корпусе разместят экспозицию музея, рассказывающую об истории жизни и подвиге Космодемьянской, Москве и Подмосковье в предвоенный период и в годы войны, истории партизанского движения и разведывательно-диверсионной деятельности.

На базе старого здания музея планируют создать школу юных разведчиков.

Старт строительству нового здания музея в мае 2019 года дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр культуры России Владимир Мединский.