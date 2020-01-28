"Правительство Балеарских островов уже ввело запрет на аренду туристами жилья в многоквартирных домах и на строительство новых отелей в целях борьбы с растущим турпотоком. Новый запрет касается круизов: пришло время ограничить число прибывающих круизных лайнеров", — пишет издание.

По словам мэра столицы Майорки Жозе Хила, Пальма – это город с населением всего 420 тыс. человек, который принимает ежегодно 9 млн круизных туристов. "Пришло время вводить лимит на лайнеры. Мы заинтересованы не в количестве туристов, а в их качестве: платежеспособности, уважению к нашим традициям и культуре", — цитирует Majorca Daily Bulletin градоначальника.

Власти Балеарских островов в борьбе с последствиями массового туризма уже ввели запрет на употребление алкоголя на ряде центральных улиц и пляжах Пальмы, запрет на еду на улице с пяти до восьми утра. Штрафы также грозят за хождение топлесс, вандализм и различные нарушения порядка.