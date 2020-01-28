"Первый гастрономический чемпионат мира по холодцу прошел в Павловском Посаде. Турнир состоялся в рамках фестиваля "Русский холодец". Праздник проводится с 2014-го, в этом году в нем приняло участие более 7 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Участники чемпионата из России, Белоруссии, Армении, Грузии и стран Прибалтики поборолись в таких дисциплинах, как скоростное поедание холодца и "Холодецкие шашки". Победители получили тарелки-медали для холодца.

Кроме того, посетители фестиваля смогли выпить чай из самого большого и высокого самовара в мире.

В 2019 году фестиваль "Русский посетило около 5 тыс. человек, был сварен самый большой холодец в мире весом более 263 кг. Холодец внесен в Книгу рекордов Подмосковья и является номинантом Книги рекордов Гиннесса.