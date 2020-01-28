"Китаянка получила сильный удар волной, делая селфи на краю популярной у туристов скалы Devil's Tear. Ее смыло в море, после чего туристка утонула. Девушке был 21 год", — пишет издание.

Как уточняет газета, китаянка приехала на Бали с мужем. "Он был шокирован, когда девушка упала в воду, и стал звать на помощь, но очевидцы не смогли помочь, поскольку море было слишком бурным", — пишет Daily Mail.

Мощные волны у скалы Devil's Tear регулярно приводят к травмам среди путешественников и даже смертельным случаям. Так, в августе 2019 года здесь погиб еще один китайский турист. А в марте молодую девушку чуть не убила мощная волна.