Как сообщают во вторник грузинские СМИ, несчастный случай произошел в Кутаиси на территории храма Баграта.

Издания со ссылкой на слова очевидцев отмечают, что молодой человек взобрался на перила на одной из стен, чтобы сфотографироваться, однако поскользнулся и упал с высоты.

Сообщается, что подросток с травмами средней тяжести был доставлен бригадой "скорой помощи" в одну из клиник Кутаиси.

Врачи оценивают состояние пострадавшего российского гражданина как удовлетворительное.

В МВД Грузии заявили журналистам, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Согласно сообщениям СМИ, подросток находился на экскурсии вместе со своими родственниками.

Храм Баграта в Кутаиси был построен в ХI веке. В период президентства Михаила Саакашвили несмотря на критику со стороны искусствоведов и реставраторов власти Грузии решили воссоздать храм "в первоначальном виде". В 2010 году ЮНЕСКО потребовало прекратить строительные работы на территории памятника, который был внесен в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Позднее ЮНЕСКО удалила храм Баграта из списка, объяснив это тем, что его реконструкция нанесла ущерб целостности и подлинности памятника.