"Количество посетителей мальтийского архипелага в период с января по ноябрь месяц 2019 года достигло 2,63 млн туристов, это на 4,6% больше, чем годом ранее. Стоит отдельно отметить значительный рост турпотока из России: за одиннадцать месяцев страну посетили 31,257 тыс. россиян, это на 10,6% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, доля туристических поездок на Мальту составила 89,1% или 2,32 млн, деловых поездок – 6,7% (174,67 тыс.), еще 4,2% прибытий на острова пришлось на "иные цели".

Общее число туристов, посетивших страну в ноябре прошлого года, составило 191,69 тыс. человек (плюс 8,3%). За это время иностранцы провели на островах Мальта, Гозо и Комино 1,2 млн ночей.

Мальта – живописное островное государство в центральной части Средиземного моря, расположенное на архипелаге между Сицилией и Северной Африкой. Около 85% всех туристов – из стран Европейского Союза. Большинство восточноевропейских туристов прибывает на Мальту из Польши.