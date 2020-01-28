"С учетом всех имеющихся факторов и продолжения роста числа заболевших коронавирусом можно предположить, что ситуация карантина в провинции Хубэй будет сохраняться вплоть до начала весны (по российским меркам, т.е. до марта-апреля). Вполне вероятно, что по прошествии определенного количества дней число городов-кандидатов на введение режима карантина увеличится", — сказал Сизов во вторник.

По оценке эксперта РИСИ, меры, принимаемые китайскими властями, дают основание предположить, что реальные масштабы эпидемии гораздо больше, чем показатели, о которых сообщают официально.

"При куда больших заболевших и SARS, и H1N1, и даже Эболы во время сезонной Кантонской выставки власти никогда не блокировали транспортное сообщение в городах, не говоря уже о таком транспортном хабе как Ухань. Это говорит о том, что реальный масштаб распространения коронавируса может быть гораздо выше официально заявленного, хотя это и не означает, что инфекция приведет к неприемлемо большому количеству жертв", — сказал Сизов.

По его оценке, эпидемия негативно отразится на настроениях населения в отношении местного партийного руководства, а также в отношении властей провинции.

"Эпидемия нового коронавируса вмешивается в традиционный политический цикл КНР и негативно отражается на настроениях населения в отношении местного партийного руководства. Вместе с тем, ситуация вокруг уханьского вируса открывает новые траектории движения политических элит. Это относится как к провинившимся (на очереди глава правительства провинции Хубэй Ван Сяодун), так и к тем партийным деятелям, которые могут аккумулировать политический капитал на противодействии нынешней угрозе", — сказал Сизов.

По его мнению, главная проблема коронавируса в Китае не нынешняя опасность заражения, а дезорганизация жизни в стране. "Миллионы людей не смогут вернуться на работу в свои города, приостановится обучение в вузах и школах, могут начаться перебои с поставками некоторых товаров и т.д. Власти многих городов уже отменили мероприятия по случаю китайского Нового года. Новогодние праздники в Поднебесной продлены на два дня, трудовые будни возобновятся с понедельника 3 февраля, а учебные заведения сами определят дату завершения каникул", — отмечает эксперт РИСИ.

Он добавил, что эпицентром инфекции считают город Ухань в провинции Хубэй, который в данный момент находится на строжайшим карантине. В связи с распространением коронавируса местные руководители провинции продолжают закрывать другие города для въезда-выезда. Их число уже достигло 17, причем все находятся в провинции Хубэй и насчитывают около 60 млн человек.