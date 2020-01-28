"Мы все сейчас следим за новостями из Китая, где идет борьба с новым коронавирусом. Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира — ежедневно к нам приезжает огромное количество людей, в том числе из Китая. (...) В Москве не подтвердилось ни одного случая этого заболевания. Более того, в других странах, куда распространился коронавирус, заболевшими являются исключительно жители Китая — случаев распространения вируса внутри других стран не было зафиксировано. Несмотря на это, в Москве приняты все меры, чтобы не допустить появления и распространения нового типа коронавируса", — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам во вторник.

По ее словам, столица плотно работает с управлением Роспотребнадзора по Москве и комитетом по туризму.

"Усиливается дезинфекционный режим в местах посещения людей: спортивных, культурно-зрелищных, в общественном транспорте, гостиницах, на рынках. Мы проработали вопрос с комитетом по туризму, подготовили перечень гостиниц и туристических компаний, которые смогут предоставлять оперативную информацию о группах из Китая. Мы сформировали мобильные медицинские бригады. Они будут организовывать дополнительный контроль, проводить замер температуры постояльцев гостиниц, где проживают туристические группы из Китая", — сообщила Ракова.

Она также отметила, что, несмотря на то, что китайские власти приняли решение об ограничении выезда организованных групп из страны, в Москве и в России в целом уже находится большое количество туристов.

"На сегодняшний день в Москве с возможным подозрением на коронавирус было проведено тестирование 11 человек — ни у кого это заболевание не подтвердилось. Все тесты отрицательны", — подчеркнула вице-мэр.

Как сказала Ракова, медицинские работники обеспечены всем необходимым — респираторами, защитными костюмами, масками, ручными дозаторами дезинфекционных средств, переносными обеззараживающими устройствами.

"Мы будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры. Оперативный штаб будет ежедневно публиковать сводку для того, чтобы всю информацию доводить до сведения СМИ и жителей Москвы", — сказала она.