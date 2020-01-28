"Спрос на авиабилеты по поправлению Москва – Китай снизился почти в два раза, зато из КНР в столицу России билеты искали в три раза чаще. Больше всего бронирований пришлось на рейсы из таких городов, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Сиань и Чэнду. Очевидно, что это экстренно возвращаются домой наши соотечественники", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия и Франция.