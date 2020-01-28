По словам представителя, разработка соответствующего плана "проходит завершающую стадию".

Sky news отмечает, что по информации телеканала, Британия и КНР работают над возможной эвакуацией британцев в ближайшие дни из зоны бедствия.

По данным телеканала, в Ухане и в провинции Хубэй находятся примерно 300 британских подданных.

В самой Великобритании случаи заболевания новым коронавирусом пока не фиксировались, однако в британских органах здравоохранения ранее предупреждали, что вирус уже мог попасть в Соединенное Королевство.

Ранее Франция объявила, что первый рейс для эвакуации французских граждан из Китая отправится в эту среду.

Кроме этого, подготовку к эвакуации своих граждан из Уханя ведут США, Япония и Монголия, напоминает Sky news.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.