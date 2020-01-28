"В соответствии с рекомендацией Ростуризма, с 24 января 2020 года все туроператоры прекратили продажу туров в Китай. Помимо этого, Ростуризм совместно с крупнейшими туроператорами, работающими на китайском рынке (Anex Tour, Tez Tour, "Русь-Тур"), принял решение о прекращении чартерных программ по ввозу тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января 2019 года. Им предлагают альтернативные направления отдыха. По состоянию на сегодняшний день таких туристов 32,7 тыс. человек, глубина бронирования туров – до 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении ведомства.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.