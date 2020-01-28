"Совместно с крупнейшими туроператорами мы приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметили в Ростуризме, по уточненным данным туроператоров, на 27 января в Китае находятся 5 604 организованных туристов из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.