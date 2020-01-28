"При этом в дальнем сообщении отправлено более 1,7 млн, что на 4% больше, чем в 2018 году, а в пригородном рост составил 8% — до свыше 2,4 млн пассажиров", — сказал Лукьяненков.

По его словам, наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров пришлась на вокзалы Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, Невинномысск, Владикавказ и Прохладная.

Как отметил замначальника, запущенные с 1 сентября на участке Минеральные Воды — Кисловодск пригородные экспрессы "Ласточка" пользуются популярностью у жителей и гостей Кавминвод.

"Только за 4 месяца работы "Ласточки" перевезли 235 тыс. пассажиров. Это около 17% от общего количества пассажиров, перевезенных за это время пригородными поездами", — подчеркнул Лукьяненков.

"Сегодня наши пассажиры имеют возможность комфортно доехать со станции Минеральные Воды до Кисловодска менее чем за час. Этому предшествовала большая работа по подготовке инфраструктуры. За 3 года было обновлено 37 км железнодорожного полотна. Вместо рельсов на деревянном основании уложили пути на железобетонном основании, что позволило повысить скорость прохождения определенных участков", — уточнил он.

При этом общее количество пассажиров, перевезенных пригородными поездами на участке Минеральные Воды — Кисловодск, в 2019 году составило более 4,1 млн человек.

Лукьяненков добавил, что одновременно с запуском "Ласточек" после пятилетнего перерыва начал курсировать пригородный поезд Кисловодск — Железноводск, который ходит в выходные дни. С сентября по декабрь прошлого года им воспользовались 33 тыс. пассажиров.

Перед его запуском был выполнен капитальный ремонт 5,5 км участка Бештау — Железноводск.

Благодаря открытию новых маршрутов количество пригородных поездов в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод увеличилось до 26 пар в сутки. По этому показателю участок опережает Черноморское побережье, где курсирует 20 пар пригородных поездов.

Всего пригородными поездами в 2019 году в границах региона перевезено около 5 млн человек.

При этом объем перевозки грузов в регионе в 2019 году превысил 8,5 млн тонн. Наибольшая доля пришлась на Ставропольский край (70,7%) и Карачаево-Черкесию (14,3%). Примерно половину от общей погрузки составили зерно (более 2,1 тыс. тонн) и минеральные удобрения (более 2,1 тыс. тонн).

Положительная динамика по сравнению с 2018 годом отмечена по таким видам грузов как сахар, металлолом, промсырье, цемент, продовольственные грузы, минеральные удобрения.

Лукьяненков напомнил, что в Минераловодском регионе успешно налажен электронный документооборот с клиентами, которые с помощью мобильного приложения "РЖД-ГРУЗ" и благодаря расширению функционала Электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" могут получить услуги круглосуточно.

Минераловодский регион Северо-Кавказской железной дороги расположен на территории 6 субъектов Российской Федерации: Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. Эксплуатационная длина пути в границах региона составляет 1215 км.