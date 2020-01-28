"В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск — Хэйхэ, вернулись 239 человека, в том числе 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России", — говорится в сообщении регионального правительства.

Одна из российских туристок была госпитализирована службой скорой медицинской помощи с подозрением на острый аппендицит в Благовещенскую городскую клиническую больницу.

По просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому вернуться в Китай из России смогли 33 гражданина КНР.

По информации управления Роспотребнадзора, в течение дня у досмотренных граждан не было выявлено клинических проявлений заболеваний.

Первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева отметила, что после объявление о продлении перерыва в работе пункта пропуска Хэйхэ в связи с празднованием китайского Нового года, на "горячую линию" поступили десятки звонков от граждан, которые не смогли вернуться в Россию 27 января.

"В основном это были люди, возвращающиеся из отдаленных территорий Китая. Кто-то ехал после рабочей командировки или обучался в КНР. Несколько семей навещали родственников в центральных провинциях Китая", — приводятся в сообщении слова Киреевой.

Отмечается, что временное "окно" в работе китайской таможни — мера разовая.

С 23 января в Амурской области, которая имеет самую протяженную границу с Китаем, введен режим повышенной готовности.

Китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, пассажирские и грузовые перевозки между Китаем и Приамурьем возобновятся ориентировочно 1 февраля.

Договоренность об открытии временного коридора удалось достигнуть 27 января в ходе переговоров регионального Минэкономразвития и внешних связей с китайской стороной.