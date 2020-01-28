"В связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае, с 26 января осуществляется только вывоз туристов с курорта г. Санья. На данный момент выполнение рейсов в Санью из городов России приостановлено до конца марта, возобновление рейсов будет зависеть от развития ситуации, — сообщил сотрудник пресс-службы. — Вывезти туристов планируется до 31 января 2020 года".

Во вторник борт "Нордстара" доставил в Россию с Хайнаня туристов из Кемерово и Красноярска.

В компании уточнили, что отмена ее рейсов — как регулярных, так и чартерных — коснулась восьми городов России: Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Хабаровска, Томска, Читы, Иркутска и Владивостока. Полеты отменены до 28 марта 2020 года. Решение о включении соответствующих рейсов в весенне-летнее расписание будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

В то же время, рейсы авиакомпании в Пекин выполняются согласно расписанию, на данный момент пересматривать программу полетов в столицу Китая не планируется.

Представители авиакомпании также отметили, что отчасти уменьшение количества рейсов на Хайнань было ожидаемо даже без вспышки инфекции: "Традиционно программа рейсов в Китай в январе-феврале прореживается всеми авиакомпаниями. Это связано с тем, что в Китае проходят масштабные празднования Нового года, и спрос на рейсы в этот период меньше (т.к. многие иностранные туристы полагают некомфортным пребывание в Китае в пору столь массовых мероприятий — ИФ). Так вышло, что в этом году данный период совпал еще и с текущей ситуацией".

Ранее в соответствии с рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора авиакомпания "Нордстар" отменила рейсы в Санью из Новосибирска и Владивостока.

"Нордстар" выполняет рейсы для туроператора "Русь Тур".

О приостановке полетов из российских городов на Хайнань уже заявили также Azur Air и iFly, осуществляющие чартерные рейсы для туроператоров Tez Tour и ANEX Tour соответственно.