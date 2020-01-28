По данным Кэрри Лэм, четыре сухопутные границы — Западная станция Коулун, Хун Хом, Сатхаукок и Ман Кам То — будут перекрыты в полночь в четверг 30 января (19:00 мск среды) "до последующих уведомлений".

Будет приостановлено движение поездов, которые пересекают границу между Гонконгом и материковым Китаем, а также сократится количество автобусных рейсов из материковой части в Гонконг.

Трансграничное автобусное сообщение на мосту Гонконг-Чжухай-Макао будет приостановлено.

Кроме того, закрываются две морские границы — паромный терминал Туен Мун и китайский паромный терминал.

Все трансграничные паромные рейсы будут отменены, кроме рейсов в Макао.

По данным CNN, авиасообщения из материкового Китая сократятся на 50%.

Кэрри Лэм уточнила, что после проведенный консультаций с властями КНР принято решение отменить индивидуальные разрешения на поездки для туристов с материкового Китая.

Ранее администрация парка развлечений "Диснейленд" в Гонконге приняла решение приостановить его работу в связи с ситуацией с коронавирусом.

Также прекратил работу в Гонконге тематический парк развлечений Ocean Park.

Власти Гонконга приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса.

Это предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания.

Также власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским новым годом.

В Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты ранее побывали в китайском городе Ухань, из которого и началось распространение заболевания.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.