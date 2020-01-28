"Минобрнауки России не рекомендует российским гражданам направляться на обучение в Китай до официального объявления о начале обучения", — говорится в сообщении посольства России в Китае на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно сообщению, в вузах КНР продлены каникулы, о сроках начала обучения будет объявлено дополнительно.

В связи с распространением в КНР нового типа коронавируса Минобрнауки России рекомендует российским гражданам, обучающимся в Китае, отслеживать информацию, которую публикуют сайты посольства и генеральных консульств России в Китае.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия и Франция.