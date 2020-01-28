"Для формирования положительного имиджа Компании и увеличения степени узнаваемости товарных знаков, с целью стимулирования роста потребительского спроса на продукцию компании, приказываю организовать и провести 31 января 2020 года акцию "30 лет Макдоналдс на Пушкинской", — говорится в приказе, опубликованном на сайте компании.

Согласно документу, гамбургеры, чизбургеры и чикенбургеры будут продаваться по 3 рубля, вишневый пирожок, прохладительные напитки, кофе и чай обойдутся в 30 рублей. Столько же будут стоить стандартная порция картофеля фри, детский набор с игрушкой, соусы.

"Один посетитель может приобрести только четыре продукта, участвующих в акции, один из которых – сэндвич", — подчеркнули в компании.

Стоит отметить, что в пятницу в McDonald's на Пушкинской будут в продаже только те позиции меню, которые принимают участие в акции. Доставка продуктов при помощи сервиса "МакДоставка" в приложениях "Яндекс.Еда", "Delivery Club" не будет осуществляться.

31 января 1990 года на месте кафе "Лира" в Москве на Пушкинской площади открылся первый в СССР ресторан McDonald’s. Люди стояли часами в очереди, чтобы попасть в заведение. В первый день работы ресторан обслужил более 30 тыс. посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети.