"Этими вопросами занимается специально созданная комиссия правительства РФ. На эту тему уже высказывали свои оценки и рекомендации представители этой комиссии, в частности, Ростуризм, Ростпотребнадзор. Нам к этому нечего добавить", — сказал министр на пресс-конференции в Москве.

Лавров напомнил, что все эти данные находятся на сайте соответствующих ведомств.

"И все наши граждане и находящиеся в Китае, и которые планировали побывать в КНР, конечно же имеют возможность ознакомиться, и мы надеемся, будут делать для себя правильные выводы с учетом интересов своей собственной безопасности" , — подчеркнул глава МИД РФ.