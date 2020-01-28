"С 19 по 23 января российская делегация специалистов в сфере безопасности проводила проверку аэропортов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В пятницу комиссия отправилась в Каир на встречу с министром авиации АРЕ, где были достигнуты договоренности о возобновлении полномасштабного авиасообщения. Предполагается, что первые рейсы будут осуществлены в конце апреля", — рассказал он.

Как отметил источник, возобновление авиасообщения между Россией и АРЕ должно пройти в несколько этапов: подписание между странами протокола авиабезопасности в случае признания делегацией из РФ безопасности египетских аэропортов, подписание президентом указа о восстановлении авиасообщения и его обнародование.

"Кроме того, в ходе проверки специалистам из РФ показали отдельные стойки регистрации и выходы на посадку, предусмотренные только для российских туристов в аэропортах курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также усиленные досмотры и другие подобные меры в отношении самолетов. Номера гейтов уже назначены", — добавил источник.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Трагедия была классифицирована как теракт. В апреле 2018 года было возобновлено авиасообщение между Москвой и Каиром, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не летают.

До закрытия авиасообщения Египет посещали более 2,5 млн российских туристов в год.