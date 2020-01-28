"Строительство дороги начато в 2019 году. Завершить объект планируется к концу 2021 года. Создание транспортной инфраструктуры позволит активно развивать курортную территорию, привлекать инвесторов", — сообщил агентству "Интерфакс-Юг" заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.

Протяженность дороги "Дукка- Пхия- Кислые источники" составит 40 км.

Новая транспортная артерия пройдет от существующей автодороги "Архыз — Лунная Поляна — Дукка" к Кислым источникам. Таким образом, дорога соединит всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии с новым санаторно-курортным комплексом, который построят на Кислых источниках.

Как сообщалось, в январе 2019 года ООО Инвестиционно-строительная компания "Кубанское" стало единственным участником и победителем трех электронных аукционов Карачаево-Черкесского казенного предприятия "Дирекция капитального строительства" по выбору подрядчика строительства автодороги "Дукка- Пхия-Кислые источники".

Стоимость трех контрактов по строительству в Карачаево-Черкесии первой, второй и третьей очередей дороги "Дукка- Пхия- Кислые источники" суммарно составила более 2,6 млрд рублей.