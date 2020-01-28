"На сегодняшний день из аэропорта Владивосток отменены рейсы в Китай авиакомпании "Норд стар" на Хайнань (Санья) до конца зимнего расписания", — говорится в ответе на запрос агентства.

Китайская авиакомпания 9Air накануне отменила рейс во Владивосток в китайский город Иу. "Авиакомпания 9Air в Иу отменила рейс 27 января. Возможно, 30 января также будет рейс отменен, информация от авиакомпаний пока не поступала. Причины отмены рейсов не уточняются", — сообщили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что "Нордстар" сообщила о приостановке перевозки российских туристов из городов России в Санью в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае и соответствующими рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора.

Китайская авиакомпания 9Air 13 января этого года выполнила первый рейс из города Иу (провинция Чжэцзян на юге КНР) во Владивосток. Сообщалось, что рейс нового авиаперевозчика из Китая в Приморье станет регулярным и будет выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах Boeing-737-800.

Как сообщалось, в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515. сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.