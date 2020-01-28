"Во всех пунктах пропуска через государственную границу усилены мероприятия, направленные на недопущение завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию республики Крым и Севастополя", — говорится в сообщении.

Представители Роспотребнадзора провели в погранпунктах инструктаж по организации работы в условиях осложнения ситуации. Администрации транспортных узлов получили инструкцию по проведению дезинфекции для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами.

Организованы дополнительные инструктажи для экипажей самолетов, поездов, морских судов, пассажирских автобусов о действиях в случае выявления больного с симптомами новой коронавирусной инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора также проработали с местными властями алгоритмы взаимодействия в случае выявления заболевших, изучили готовность больниц к приему таких пациентов, оценили запасы противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия и Франция.

В России, по данным Роспотребнадзора, больных новым коронавирусом не выявлено.