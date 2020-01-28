"Китайские туроператоры остановили реализацию турпродукта, направленного на зарубежные рынки, в том числе и Россию, из-за коронавируса. Китайской стороной аннулированы все заявки, которые были с 26 января на въезд в РФ. Таким образом, организованный туризм из КНР на данный момент поставлен на паузу до стабилизации эпидемиологической обстановки. Также власти Китая прекратили реализацию внутренних туров. Карантин продлится до 7 февраля. В свою очередь, российские туроператоры с 28 января приостанавливают прием новых организованных тургрупп из страны", — рассказал он.

Как отметил Агамов, власти КНР оценили риски, в том числе и имиджевые, поэтому были вынуждены остановить реализацию туров как за рубеж, так и внутри страны. Тем не менее, китайские туристы, которые сейчас находятся в России, не уедут досрочно. "Все гости из Китая, которые уже путешествуют по РФ, в рамках своего тура уедут в Китай планово, никого досрочно вывозить не будут", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, ситуация с коронавирусом и запрет китайских властей на реализацию турпродукта не лучшим образом отразится на экономике России и Китая. "Конечно, при первой возможности поездки возобновятся, потому что эта приостановка крайне болезненна и для России, и для Китая. Там остановлен весь туризм, это невообразимо большой рынок. Это колоссальное давление на экономику страны, поэтому КНР меньше всех заинтересован пролонгировать эту ситуацию. В России, прежде всего, этот запрет негативно скажется на принимающих компаниях, которые ориентированы на китайских туристов, на отелях, ресторанах, музеях и сфере розничной торговли", — пояснил Агамов.

Он добавил, что в цифрах оценить ущерб для экономики РФ от потери китайских туристов очень сложно. "Надо исходить из того, что китайские туристы, по данным Центробанка, самые платежеспособные гости. В первом квартале 2019 года их траты составили $264 млн. Потеря китайских туристов негативно скажется и на отраслевиках, например, музеях. Граждане КНР должны были прийти на смену россиянам, посещавшим музейные экспозиции на новогодних каникулах. Что касается транспорта, то аэропорты и авиакомпании во многом делают ставку на азиатский рынок и в части прилетов, и в части пересадочных хабов. Например, тот же Новосибирск и Екатеринбург, которые часто становятся местом пересадки для граждан КНР", — рассказал эксперт.

При этом Агамов подчеркнул, что вспышка коронавируса в КНР пришлась на низкий сезон у китайских туристов в России. За первый квартал 2019 года РФ посетили около 130 тыс. гостей из Китая. "Ситуацию нельзя назвать излишне драматичной, поскольку мы говорим о низком сезоне. Из года в год в это время число китайцев росло, но все равно это не такие цифры, какие дает нам летний турпоток. Поэтому мы предполагаем, что если в феврале реализация туров из КНР возобновится, то за оставшийся год Китай и Россия смогут компенсировать те потери, которые принес коронавирус. И даже те туроператоры, которые сейчас потеряли своего туриста, надеются на апрель-май-июнь", — заключил он.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж. Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператоры и турагенты также остановили продажи туров в страну.

Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.

Случаи заболевания обнаружены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.