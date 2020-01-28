Выставка работ художника откроется днем 28 января. Однако на 12:00 вторника купить билет онлайн невозможно – при попытке перейти по ссылке на официальном сайте выводится сообщение "Сайт закрыт на техническое обслуживание. Приносим извинения за неудобства".

Нынешняя экспозиция работ Сальвадора Дали станет самой масштабной за историю России. На ней будут представлены более 180 произведений, некоторые из которых привезут в Россию впервые. Среди наиболее известных работ Дали, которые можно будет увидеть на выставке, — "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945), "Дематериализация под носом Нерона" (1947), "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля" (1954).

Стоимость обычного билета на выставку в будни составит 600 рублей, для детей до 18 лет — 300 рублей, в выходные 750 и 350 рублей соответственно.

Экспозиция продлится до 25 марта.