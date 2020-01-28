В нем отмечается, что стороны планируют закрыть сделку до 31 июля 2020 года. Продавцу принадлежат на праве собственности 353 210 (триста пятьдесят три тысячи двести десять) обыкновенных именных акций АО "ГОК "Пекин", что составляет 100% уставного капитала. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы "Пекин" общей площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5,6 тыс. кв. м.

"Мы уверены, что заключение договора о продаже станет началом новой жизни для этого потрясающего проекта", — рассказал президент "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов.

Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы. Сегодня здание гостиницы является признанным историческим памятником архитектуры сталинского классицизма. К услугам гостей "Пекина" предлагаются 151 комфортабельный номер, современное оснащение и премиальная инфраструктура — два ресторана, лобби-бар и конференц-залы.