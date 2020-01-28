"Последний, третий, Boeing был возвращен в начале января. Он приземлился в одном из традиционных мест для хранения самолетов — испанском аэропорту Теруэль", — сказал собеседник агентства.

"В настоящее время мы не исключаем, что сделаем краткосрочный перерыв в эксплуатации широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов для выбора наиболее оптимальных конфигураций широкофюзеляжной техники. При этом мы уверены, что в дальнейшем пользоваться такой техникой будем", — добавил собеседник агентства.

"ИрАэро" в 2018 году взяла в лизинг три Boeing-777-200, которые ранее эксплуатировала ушедшая с рынка "ВИМ-Авиа".

Согласно информации "ИрАэро", в 2019 года она перевезла 918 тыс. человек, хотя планировала пассажиропоток на уровне 1 млн человек за счет использования Boeing.

В 2018 году "ИрАэро" перевезла 670 тыс. человек. Таким образом, ее пассажиропоток в 2019 году вырос на 37%.

"ИрАэро" основана в 1999 году. Парк воздушных судов состоит из девяти Sukhoi Superjet 100, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.