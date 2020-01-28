"Оснований для этого нет. Если люди не поедут в Китай, то это не приведет к какому-то буму, повышенному спросу, потому что рынок в целом находится не на подъеме. Нет возможности у населения платить", — сказал он.

Он также добавил, что негативный фон вокруг коронавируса на сегодняшний день не способствует росту интереса граждан к поездкам.

Как сообщалось, Ростуризм в минувшую пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров.

Планируется, что все уральские туристы покинут Китай до 4 февраля.