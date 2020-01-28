"Для организованных туристов новый налог будет включен в стоимость турпакета в Турцию. Таким образом, туристам не нужно будет ничего доплачивать перед заселением или во время выезда из гостиницы", — рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.

В Anex Tour также подтвердили, что налог в Турции будет включен в проживание, и туристам в отелях его оплачивать не придется.

Ранее заместитель председателя совета директоров OTI Holding Джошкун Юрт сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что сумма налога (1%) невелика и на продажи не повлияет. Он уточнил, что те туристы, которые приобрели туры на 2020 год по акциям раннего бронирования, в отелях налог платить не будут, гостиницы возьмут его на себя.

Туристический налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 апреля 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%.