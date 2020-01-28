"По данным посольства (на 12:00 по местному времени 28 января), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, — 158 человек (из них 113 — в г.Ухань)", — говорится в сообщении на официальной странице посольства "Вконтакте", опубликованном во вторник.

Ранее посольство сообщало о 140 вышедших на связь из Хубэя россиянах.

Как заявил "Интерфаксу" накануне пресс-атташе российской дипмиссии Георгий Егоров, посольство занимается проработкой вопроса о выезде россиян из Уханя.