"С апреля "Победа" перестает выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года", — сказал источник.

В зимнем расписании, которое действует до 31 марта, "Победа" летает из Ростова и Самары в Москву и Санкт-Петербург, с апреля компания планировала сохранить эти направления, а также добавить рейс из Самары в Сочи, сказал собеседник.

Представитель "Победы" отказался от комментариев. На сайте компании продажи на указанные направления закрыты.

Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ростова ("Платов") входят в холдинг "Аэропорты регионов", принадлежащий "Ренове" Виктора Вексельберга. Тарифы на обслуживание авиакомпаний в "Платове" Федеральная антимонопольная служба утвердила в 2017 году, в "Курумоче" — в 2018 г. И там, и там тарифы утверждены на несколько лет вперед с ежегодной индексацией.

Представитель "Аэропортов регионов" между тем заявил "Интерфаксу", что "дело не в росте тарифов".

"Авиакомпания "Победа" пользовалась программой скидок, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. В последний год "Победа" не выполняла данные условия, а после закрытия для полетов Грузии транзитный пассажиропоток "Победы" и вовсе стал сокращаться. В результате действие скидок прекратилось", — сказал собеседник.

Столь поспешный отказ от выполнения рейсов "выглядит элементом коммерческого торга", завили в холдинге, добавив, что подобные шаги "нельзя назвать эффективными".

"Москва остается самым востребованным и наиболее выгодным для перевозчиков направлением. Выпадающие рейсы "Победы" в очень короткие сроки заместят другие перевозчики", — заключили в "Аэропортах регионов".