На выставке будут представлены более 180 произведений, некоторые из которых привезут в Россию впервые. Экспозиция организована Культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в партнерстве с фондом "Гала — Сальвадор Дали" (Фигерас) и Национальным музеем "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид).

Среди наиболее известных работ Дали, которые можно будет увидеть на выставке, — "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945), "Дематериализация под носом Нерона" (1947), "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля" (1954).

Героиней многих произведений художника выступает его жена Гала — Елена Дьяконова, родившаяся в России. Дали и Гала полюбили друг друга с первого взгляда, несмотря на то, что первое знакомство прошло весьма необычно: на свидание Дали пришел в драной рубашке, вместо духов использовал козий навоз, а подмышки подкрасил синей краской.

Стоимость обычного билета на выставку в будни составит 600 рублей, для детей до 18 лет — 300 рублей, в выходные 750 и 350 рублей соответственно.

Экспозиция продлится до 25 марта.