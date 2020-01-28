По ее словам, правительство создало единую координационную группу, которая делает все возможное для осуществления необходимых профилактических мер в связи с новым коронавирусом.

"Думаю, что нам придется принять решение и временно приостановить прямые рейсы из Китая, хотя нет никаких причин для паники, и Грузия по-прежнему находится в "зеленой" зоне распространения коронавируса", — сказала Турнава.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Китая в Грузию, запланированные на 25 и 27 января, были отменены. По информации Агентства гражданской авиации Грузии, полеты из Китая были отменены решением китайской стороны в связи с празднованием Нового года.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.