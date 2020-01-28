"До стабилизации обстановки в Китае авиакомпания "Якутия" отменила рейсы в Санья 5 и 12 февраля из Благовещенска, при улучшении ситуации полеты будут продолжены. Запланированный на 29 января рейс в Санья вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих в китайском курортном городе", — говорится в сообщении.

Туристы из Санья вернутся в Благовещенск 30 января, в международном секторе обещают принять все необходимые меры по выявлению признаков инфекционных заболеваний. В пункте пропуска аэропорта Благовещенск усилена дезинфекция помещений, введен масочный режим, а также проведена внеплановая ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции международного терминала.