В пресс-службе аэропорта "Южно-Сахалинск" агентству сообщили, что авиакомпания AZUR air приостанавливает прямые чартерные рейсы из Южно-Сахалинска в Санью (о. Хайнань, КНР) "до стабилизации ситуации с коронавирусом в Китае".

"В кратчайшие сроки эта авиакомпанияпланирует вывезти в РФ отдыхающих российских граждан с острова Хайнань", — сказал сотрудник пресс-службы.