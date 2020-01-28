В административном центре провинции городе Ухане, являющемся эпицентром вспышки заболевания, скончались 22 человека, еще двое — в городе Тяньмэне. Всего в провинции с начала вспышки заболевания смертность достигла 100 человек.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Госкомитет КНР по делам здравоохранения распространил справочную информацию о пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

В сообщении ведомства говорится, что инкубационный период заболевания составляет, как правило, 3-7 дней, максимально — 14 дней.

В подавляющем большинстве случаев прогнозы протекания заболевания носят благоприятный характер, молодые люди и дети переносят болезнь легко, однако заболеть могут даже грудные младенцы.

По оценкам госкомитета, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

Между тем, Управление валютного регулирования Госсовета КНР сообщило об упрощении процедуры получение местными органами власти иностранной валюты для приобретения за рубежом товаров, необходимых для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа.

В распространенном ведомством уведомлении отмечается, что в этих целях необходимо "создать зеленый коридор в области валютной политики", чтобы повысить эффективность использования валютных средств. Филиалы управления должны совместно с банками-резидентами на местах обеспечить "облегчение процедуры" получения валюты на приобретение товаров и материалов, нужных для борьбы с заболеванием и недопущения его дальнейшего распространения.

В частности, предусматривается, что предприятия и компании, имеющие право валютных операций, не обязаны заранее и поэтапно представлять в контрольные органы документы на проведение операций, связанных с профилактикой и контролем над распространением пневмонии нового типа. Такие операции могут осуществляться банками, и лишь потом предприятия и компании могут представлять необходимые документы в подразделения валютного регулирования.