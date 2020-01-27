Это незначительно превышает прогноз Минтранса РФ: замглавы ведомства Александр Юрчик в начале прошлого года говорил, что рост будет "в пределах 10%".

На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 6,1%, до 73,06 млн человек. В международном сообщении показатель увеличился на 16,3%, до 55,07 млн человек: при этом перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ выросли на 21,8%, до 48,9 млн человек, между РФ и странами Содружества — снизились на 14,4%, до 6,2 млн. Занятость кресел авиакомпаний РФ в прошлом году выросла на 0,1 процентного пункта, до 83,9%. Пассажирооборот поднялся на 12,6%, до 322,98 млрд пассажиро-километров.

Занимающая почти половину российского авиарынка группа "Аэрофлот" в 2019 г. увеличила перевозки на 9%, до 60,7 млн пассажиров. Это соответствует прогнозу менеджмента "Аэрофлота", который в марте предсказывал рост в диапазоне 9-10%. Головная авиакомпания группы — "Аэрофлот — российские авиалинии" — обслужила 37,2 млн пассажиров (+4,1%), авиакомпания "Россия" перевезла 11,6 млн человек (+3,7%), "Победа" — 10,3 млн человек (+43,2%), "Аврора" — 1,66 млн человек (+2,2%).

Вторая крупнейшая авиакомпания страны — "Сибирь" (летает под брендом S7) перевезла в прошлом году 14 млн человек (+21,1%). Замыкающие топ-5 статистики Росавиации "Уральские авиалинии" обслужили 9,6 млн пассажиров (+6,8%).

В декабре 2019 года все российские авиакомпании перевезли почти 8,9 млн пассажиров, при этом рост г/г составил всего 4,9%. Занятость кресел выросла на 0,2 п.п., до 79,1%. Пассажирооборот был на уровне 23 млрд пассажиро-километров (+8,6%).