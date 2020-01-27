До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.
"В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили", — сказала представитель организации Фадела Чаиб.
Общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек.
Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.
На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.