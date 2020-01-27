"Авиакомпания Condor, ранее принадлежавшая британскому туроператору Thomas Cook, вошла в состав польской государственной авиагруппы PGL. Перевозчик продолжит работу под своим брендом и с прежним руководством. Сделка будет завершена к апрелю, ее сумма не раскрывается", — пишет издание.

Как отмечает портал, по условиям сделки авиагруппе PGL предстоит погасить кредит Condor на 380 млн евро, который перевозчик брал у федерального правительства и земли Гессен, а также долг перед немецким банком KfW после банкротства Thomas Cook.

Авиакомпания должна стать частью плана развития PGL с ориентацией на рынок Германии. "Приобретение Condor идеально вписывается в стратегию PGL", — цитирует TTG президента правления польской авиагруппы Рафала Мильчарски.

По словам генерального директора Condor, покупка авиаперевозчика сделала PGL одной из крупнейших авиационных групп в Европе.

Старейший британский туроператор Thomas Cook 23 сентября 2019 года объявил о ликвидации. Компания прекратила все полеты, аннулировала туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Condor Airlines выполнял полеты в Средиземноморье, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и на острова Карибского бассейна. Ее основная база – аэропорт Франкфурта-на-Майне.