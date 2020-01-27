"Перевозчики прекратили полеты в Китай. Туристы, купившие туры, могут поменять направление либо перенести поездку на более поздние сроки", — сказала Гавялене.

Она отметила, что туристических поездок из Литвы в Ухань, где находится очаг распространения коронавируса, не было, этот китайский регион не является популярным туристическим направлением. "Организованных чартерных рейсов в Литве вообще нет. Есть отдельные группы, которые набираются из путешественников, и по потребностям составляются программы", — пояснила Гавялене.

Литовское турагентство TravelPlanet планировало поездки в Китай в апреле и октябре, однако пока их не отменяет, хотя и не исключает такую возможность. Групповые поездки в Китай организуют и другие литовские турагентства, включая Gruda и Vestekspress.

Жидре Гавялене отметила, что поток путешественников из Азии в Европу сейчас тоже невелик, потому что во время Китайского нового года они предпочитают путешествовать по своему региону, а в Европу ездить летом.

По данным Департамента статистики, в январе прошлого года Литву посетили 487 туристов из Китая. Намного больше их бывает в теплое время года — с мая по сентябрь прошлого года их поток составил 2,5 — 3 тыс. человек в месяц.