"Тело туриста было обнаружено более чем в двух километрах от первоначального места поиска. Опознать его пока не удалось. На дне озера спасатели также нашли шесть снегоходов. Надежды на то, что будут найдены другие путешественники, почти нет", — пишет портал.

Ранее сообщалось, что группа из восьми французских туристов с гидом каталась на снегоходах в районе озера Сен-Жан. Путешественники съехали с дороги, предназначенной для снегоходов, и попали на заснеженный тонкий лед. В результате их машины провалились в воду.

Трем туристам удалось спастись и позвать на помощь. Они получили легкие ранения, но находились в состоянии шока. "Жизнь французам спас 42-летний канадский гид, однако сам он скончался от полученных травм, когда его снегоход провалился под лед", — отмечает RFI.

Пять других туристов пропали без вести.